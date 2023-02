Roma, paura nel deposito Atac: custode minacciato e rapinato da banditi armati (Di martedì 21 febbraio 2023) paura l’altra notte nel deposito Atac di Tor Vergata a Roma per il custode della struttura. L’uomo è stato aggredito, minacciato e infine rapinato da almeno due banditi armati. Il colpo lampo in piena notte: la vittima, classe 1979, ha consegnato ai malviventi tutto quello che aveva con sé, nello specifico due smartphone e il portafogli. I banditi, che evidentemente speravano di mettere assieme un bottino più cospicuo, alla fine hanno fatto razzia degli oggetti smarriti custoditi all’interno del locale prima di svanire nel nulla. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023)l’altra notte neldi Tor Vergata aper ildella struttura. L’uomo è stato aggredito,e infineda almeno due. Il colpo lampo in piena notte: la vittima, classe 1979, ha consegnato ai malviventi tutto quello che aveva con sé, nello specifico due smartphone e il portafogli. I, che evidentemente speravano di mettere assieme un bottino più cospicuo, alla fine hanno fatto razzia degli oggetti smarriti custoditi all’interno del locale prima di svanire nel nulla. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

