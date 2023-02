Roma, Mourinho non è più sicuro: possibile addio a fine stagione (Di martedì 21 febbraio 2023) Le ultime novità sul futuro di José Mourinho, allenatore portoghese della Roma. Tutti i dettagli sui giallorossi Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, José Mourinho potrebbe lasciare la Roma a fine stagione. Il portoghese è infatti legato con un contratto fino al 2024, rimarrebbe solo in caso di un rafforzamento della squadra. La Roma dovrà però rispettare le esigenze del fair play finanziario e quindi ci sarà bisogno di un colloquio tra le parti a fine stagione. PSG, Chelsea e Real Madrid osservano la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Le ultime novità sul futuro di José, allenatore portoghese della. Tutti i dettagli sui giallorossi Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, Josépotrebbe lasciare la. Il portoghese è infatti legato con un contratto fino al 2024, rimarrebbe solo in caso di un rafforzamento della squadra. Ladovrà però rispettare le esigenze del fair play finanziario e quindi ci sarà bisogno di un colloquio tra le parti a. PSG, Chelsea e Real Madrid osservano la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : Il discorso di #Mourinho a fine partita con tutta la squadra intorno a lui. L’importanza della vittoria di questa p… - mirkonicolino : Continuo a sentire che la #Roma 'non ha una rosa di prima fascia' e che #Mourinho stia tirando fuori 'sangue dalle… - sportface2016 : +++#RomaVerona, #Mourinho si sfoga: 'La gente non dà il giusto credito alla squadra. Sold out come di quelli di ogg… - infoitsport : Roma, il futuro di Mourinho è un rebus: si deciderà in estate - PaliilaP : RT @ilmessaggeroit: Roma, #Mourinho alza il muro: la squadra è con lui ma l'addio non è tabù -