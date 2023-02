Roma, Metro A bloccata tra Termini e San Giovanni per una persona sui binari, caos in stazione. Poi il ritorno alla normalità (Di martedì 21 febbraio 2023) Metro A bloccata a Roma per un possibile tentativo di suicidio alla fermata Vittorio. I passeggeri sono stati obbligati a scendere dal treno. La circolazione è interrotta nelle tratta Termini - San ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023)per un possibile tentativo di suicidiofermata Vittorio. I passeggeri sono stati obbligati a scendere dal treno. La circolazione è interrotta nelle tratta- San ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : Cari amici! Invitiamo tutti gli ????&gli amici d'???? a unirsi alla manifestazione programmata per l'anniversario dell'… - InfoAtac : #info #atac - METRO A: abbiamo interrotto la circolazione nelle tratta Termini<->San Giovanni per consentire il soc… - Luck5693 : RT @UKRinIT: Cari amici! Invitiamo tutti gli ????&gli amici d'???? a unirsi alla manifestazione programmata per l'anniversario dell'invasione s… - chiccoeri : Metro A Roma chiusa ad agosto, un mese di disagi per i lavori mai fatti - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Accoltellato a Roma, fermato un uomo. L'omicidio è avvenuto domenica vicino alla stazione metro Valle Aurelia #ANSA http… -