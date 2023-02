Roma | Mancini | «Con Mourinho ho un rapporto molto diretto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Gianlucasul suo ruolo di leader nella: «Ce ne sono altri: io mi ritengo più uno che dà tutto in campo» Gianlucaè intervenuto ai microfoni di StarCasinò Sport. Di seguito le parole del difensore della. LEADER DELLA SQUADRA – «Ci tengo a ricordare che ci sono tantissimi leader nello spogliatoio, qualcuno con una parola in più può aiutare un compagno. Io mi ritengo più uno che dà tutto in campo. Non vivo male questa cosa, anzi èbella, ma l’importante è che nella squadra ci siano tanti leader». FORTE ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA – «Da quando sono arrivato ho sentito qualcosa di speciale con questa città e questi tifosi. Ho giocato due anni nell’Atalanta e quando venivo qui da avversario sentivo l’Olimpico come uno stadio passionale. La prima partita da ...