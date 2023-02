Roma, le moto della Polizia Locale rimangono nel garage: il sindaco Gualtieri non fornisce l’abbigliamento adatto ai vigili (Di martedì 21 febbraio 2023) L’ennesimo scandalo firmato Roma Capitale. Delle cento nuove moto messe a disposizione della Polizia Locale Romana, ne usciranno in strada a malapena 40. E’ la trista storia che si sta vivendo nel Comune capitolino, considerato come alle nuove motociclette non sia seguito, conseguentemente, anche la copertura dell’equipaggiamento per guidare le due ruote. In questo caso, l’abbigliamento da motociclisti, cui il sindaco Roberto Gualtieri e il suo staff non avrebbero provveduto. Sprechi di Roma: le motociclette della Polizia Locale rimangono in garage Dopo un anno, delle cento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) L’ennesimo scandalo firmatoCapitale. Delle cento nuovemesse a disposizionena, ne usciranno in strada a malapena 40. E’ la trista storia che si sta vivendo nel Comune capitolino, considerato come alle nuoveciclette non sia seguito, conseguentemente, anche la copertura dell’equipaggiamento per guidare le due ruote. In questo caso,daciclisti, cui ilRobertoe il suo staff non avrebbero provveduto. Sprechi di: lecicletteinDopo un anno, delle cento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilvalentini : Non siamo una città....siamo un sogno!!!! #Roma PS: vado in moto da 40 anni e non ho mai avuto necessità dei… - antobgl : RT @fcolarieti: I vigili di Roma non hanno le divise, decine di moto sono ferme per mancanza di equipaggiamento. I sindacati della Capitale… - CorriereCitta : Roma, le moto della Polizia Locale rimangono nel garage: il sindaco Gualtieri non fornisce l’abbigliamento adatto a… - gponedotcom : Dopo quasi un anno, le Moto Guzzi di Roma Capitale sono dimezzate nell'utilizzo. I sindacati: 'Mancano gli equipagg… - TV7Benevento : Scherma: Cdm, 36 azzurri in gara nel weekend tra Egitto e Germania - -