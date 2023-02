Roma, fiducia nel recupero di Dybala: sarà decisiva una cosa (Di martedì 21 febbraio 2023) In casa Roma c’è fiducia nel recupero di Paulo Dybala per il match di Europa League di giovedì sera: decisiva una cosa Sky Sport fa il punto della situazione sulle condizioni di Paulo Dybala, che ha saltato l’ultima gara di campionato per un risentimento al flessore. In casa Roma c’è un misto di fiducia e cautela per il ritorno in campo dell’argentino in vista del ritorno di giovedì con il Salisburgo: decisiva la seduta di rifinitura in programma domani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) In casac’èneldi Pauloper il match di Europa League di giovedì sera:unaSky Sport fa il punto della situazione sulle condizioni di Paulo, che ha saltato l’ultima gara di campionato per un risentimento al flessore. In casac’è un misto die cautela per il ritorno in campo dell’argentino in vista del ritorno di giovedì con il Salisburgo:la seduta di rifinitura in programma domani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

