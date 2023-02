Roma | farmaci scaduti e carenze igienico-sanitarie | denunciati 51 medici di base

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 febbraio 2023) Sono stati passati al setaccio dai Carabinieri del Nucleo antisofisticazione gli studi deidie dei pediatri ae non solo. Un accertamento che ha portato alla luce gravi irregolarità:e ricette con timbri di altrie strutture nelle quali si svolgevano accertamenti ematici, ma senza personale qualificato. Come se non bastasse, in un ambulatorio, sono anche state trovate 15 protesi mammarie, in merito alle quali il dottore non ha saputo fornire chiarimenti, oltre a una centrifuga per il sangue non autorizzata. Tre gli studifiniti nel mirino del Nas Sono in particolare tre gli studicapitolini, sui quarantadue ispezionati, finiti sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine in quanto sono ...