Roma, durissimo incidente in Via Trionfale: scooterista sbalzato in strada, è grave (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma. Un incidente duro, violento, che ha mandato uno scooterista direttamente in ospedale in condizioni gravissime, dopo un impatto con un altro veicolo. Il fatto è accaduto in Via Trionfale, le notizie sono ancora frammentarie, così come le testimonianze sull'accaduto. "Dammi i soldi o ti incendio il locale": un anno di minacce ed estorsioni per un titolare di Roma incidente in Via Trionfale: scooterista in codice rosso Un impatto violento avvenuto in serata, ieri, lunedì 20 febbraio 2023. Il fatto si è verificato precisamente in Via Trionfale, all'altezza del civico 10906. Un incidente di cui non si conoscono ancora bene le dinamiche che l'hanno innescato, ma che ha certamente coinvolto due mezzi, una vettura e un ...

