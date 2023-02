Roma, caccia alla talpa in Procura: al vaglio i cellulari degli arrestati (Di martedì 21 febbraio 2023) Effettuate una serie di perquisizioni nell'ufficio intercettazioni, della Sorveglianza e in Corte d'Appello per trovare chi vendeva all'avvocata praticante e al suo compagno informazioni coperte da ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Effettuate una serie di perquisizioni nell'ufficio intercettazioni, della Sorveglianza e in Corte d'Appello per trovare chi vendeva all'avvocata praticante e al suo compagno informazioni coperte da ...

