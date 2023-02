Roma, al via la raccolta di beni di prima necessità per i turchi colpiti dal terremoto (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma– La Protezione Civile, con il sostegno delle Organizzazioni di volontariato in convenzione con Roma Capitale, ha avviato una raccolta di beni e attrezzature finalizzate ad offrire un aiuto concreto alla popolazione della turchia colpita dal terremoto. A rendersi necessarie in questo momento di emergenza sono in particolar modo le attrezzature da campo, come tende invernali, sacchi a pelo. Preziosi anche altri beni di prima necessità, ad esempio coperte, piumini, cuscini, e ancora, capi di abbigliamento, cibo per bambini o alimenti che non richiedono cottura. Non sarà accettato materiale di seconda mano o beni già usati. La consegna avverrà in tempi brevi all’Ambasciata Turca. Dove si svolge la ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 febbraio 2023)– La Protezione Civile, con il sostegno delle Organizzazioni di volontariato in convenzione conCapitale, ha avviato unadie attrezzature finalizzate ad offrire un aiuto concreto alla popolazione dellaa colpita dal. A rendersi necessarie in questo momento di emergenza sono in particolar modo le attrezzature da campo, come tende invernali, sacchi a pelo. Preziosi anche altridi, ad esempio coperte, piumini, cuscini, e ancora, capi di abbigliamento, cibo per bambini o alimenti che non richiedono cottura. Non sarà accettato materiale di seconda mano ogià usati. La consegna avverrà in tempi brevi all’Ambasciata Turca. Dove si svolge la ...

