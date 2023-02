Roma, ‘Aiuto siamo ostaggi delle capre’: residenti disperati al Trullo (Di martedì 21 febbraio 2023) I residenti del Trullo devono convivere con le capre e non solo… è singolare quanto sta succedendo nel quartiere domano dove gli abitanti si trovano a fare i conti con gli animali di un pastore che ha il suo gregge sopra la collina, ma che, a causa della recinsione rotta, corrono in strada raggiungendo le case e anche le persone. Non è insolito, pare, vedere caproni che rincorrono i residenti. La denuncia degli abitanti A denunciare l’accaduto è una cittadina che abita nella zona e lamenta le notevoli difficoltà di coabitare con i caprini. Fatti che la donna racconta a Repubblica e nei quali specifica: “C’è chi, arrivando con la macchina, non può scendere. E finché non se ne vanno si è costretti a rimanere in auto, specialmente se ci sono i bambini”. Sono diversi i problemi ai quali devono far fronte i residenti visto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Ideldevono convivere con le capre e non solo… è singolare quanto sta succedendo nel quartiere domano dove gli abitanti si trovano a fare i conti con gli animali di un pastore che ha il suo gregge sopra la collina, ma che, a causa della recinsione rotta, corrono in strada raggiungendo le case e anche le persone. Non è insolito, pare, vedere caproni che rincorrono i. La denuncia degli abitanti A denunciare l’accaduto è una cittadina che abita nella zona e lamenta le notevoli difficoltà di coabitare con i caprini. Fatti che la donna racconta a Repubblica e nei quali specifica: “C’è chi, arrivando con la macchina, non può scendere. E finché non se ne vanno si è costretti a rimanere in auto, specialmente se ci sono i bambini”. Sono diversi i problemi ai quali devono far fronte ivisto ...

