Roma | accoltellato a Valle Aurelia | la confessione dell' assassino in un

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scheerenberger : RT @Tg3web: Svolta nelle indagini sulla morte di Michael Lee Pon, il 50enne di origine filippina accoltellato vicino a una stazione della m… - infoitinterno : Accoltellato e ucciso in strada a Roma, fermato un 43enne - tusciaweb : 50enne muore accoltellato davanti alla stazione di Valle Aurelia Roma - 50enne muore accoltellato davanti alla - infoitinterno : Morto accoltellato in strada a Roma, è caccia al branco - infoitinterno : Omicidio Valle Aurelia Roma, fermato 43enne che avrebbe accoltellato il filippino Michael Lee Pon -

Un uomo è stato fermato in relazione dell'omicidio di Michael Lee Pon, cinquantenne filippino avvenuto adomenica sera a poca distanza dalla stazione Valle Aurelia. In base a quanto si apprende si tratterebbe di un connazionale. Il fermo è stato disposto dalla Procura che coordina le indagini ...Leggi AncheTermini,per un cellulare e 20 euro: tre arresti - Operato d'urgenza, è in condizioni critiche In un primo momento gli inquirenti avevano pensato a un suicidio , ma l'ipotesi è stata ...

Accoltellato a Roma, fermato un uomo Agenzia ANSA

Roma, accoltellato in strada in via Anastasio II: muore 50enne RomaToday

Uomo accoltellato a Roma: violenta lite a Valle Aurelia sfocia nell'omicidio di un 50enne Corriere TV

Roma: muore un cinquantenne accoltellato in strada RaiNews

Roma, accoltellato a Valle Aurelia: muore 50enne in strada. È caccia all'assassino ilmessaggero.it

Aggredito all’uscita della stazione di Valle Aurelia da un gruppo di persone con le quali aveva forse litigato poco prima. Una di queste gli ha sferrato una coltellata al torace… Leggi ...Una donna è ricoverata in pericolo di vita dopo essere stata protagonista di una lite con accoltellamento con un'altra donna a Verona: cosa è successo.