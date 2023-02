(Di martedì 21 febbraio 2023) Usa, Russia enon mollano di un centimetro le loro posizioni. Wang ricorda che le relazioni sino-russe sono "solide come una". Rispetto a un anno fa, il mondo appare sempre più spaccato in due: democrazieautocrazie

L'Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia', ha assicurato Biden, ribadendo che l'impegno degli Stati Uniti sull'articolo 5 del trattato Nato 'è solido come una'. 'Un attaccouno ......13:08 Biden: "Attacco a un Paese Nato è un attacco a tutti" 'Il sostegno a Kiev è solido come una, e difendere ogni centimetro del territorio della Nato è un impegno sacro, ogni attacco...

Roccia contro Roccia. Biden difensore-in-capo dell'Occidente, Putin attacca e si stringe alla Cina L'HuffPost

Putin: "L'Occidente ci ha ingannato, volevamo la pace." Mosca: sospendiamo il trattato Start - Mosca: disposti a ripresa New START se ci saranno sforzi da parte degli Usa - Mosca: disposti a ripresa New START se ci saranno sforzi da parte degli Usa RaiNews

"Mosca non vincerà mai, presto nuove sanzioni". Il discorso di Biden a Varsavia AGI - Agenzia Italia

«Il sostegno a Kiev è solido come una roccia, e difendere ogni centimetro del territorio della Nato è un impegno sacro, ogni attacco contro uno di noi è un attacco ...