Riuscirò mai ad accettare il passato del mio fidanzato? (Di martedì 21 febbraio 2023) Ho 39 anni e sto con T. da quasi un anno, stiamo programmando di andare a convivere. È grazie a lui se è ricominciato a credere nell'amore. Dopo la fine del mio matrimonio infatti ho avuto qualche frequentazione, ma mai nulla di serio perché proprio non era mia intenzione fidanzarmi. E invece con T. è stato tutto diverso dall'inizio. Anche se ha qualche anno in meno a me ha dimostrato subito una grande maturità. Però, c'è un però. Ci conoscevamo già e prima di fidanzarci siamo stati amici, raccontandoci sempre tutto. E forse questo è il problema. Anche se è un bravissimo ragazzo, è stato per molto tempo single, e questo vuol dire che ha avuto tante (secondo me troppe) donne. Ora, preciso che non sono una puritana, che anche io mi sono divertita quando ero sola, ma quello che ho fatto io non è neanche paragonabile ai suoi livelli. Qui parliamo anche di sesso di gruppo e di esperienze ...

