Rissa tra mamme alla gara di danza delle figlie | intervengono i carabinieri

(Di martedì 21 febbraio 2023) A Guidonia, unadiè culminata in una vera e propriatra. I genitori di alcuni bambini e adolescenti impegnati nella competizione di ballo, hanno perso la calma a causa della mancanza dei posti a sedere. Quella che doveva essere una giornata lieta e spensierata è così improvvisamente terminata con parolacce ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SandraE82526551 : RT @GiancarloDeRisi: Firenze, ma quale agguato fascista: ecco il video che smonta la balla montata dalla sinistra. È stata una rissa tra st… - devasparkling : RT @Lorenzo36522471: A Firenze c'è stata una rissa tra giovani di idee politiche differenti, ma i sinistri frignano che è tornato il fascis… - SONZOGNIFerdin1 : @PBerizzi @repubblica Ma quanta gazzara per una rissa tra ragazzacci! - parmapress_24 : Rissa tra 20 persone in un parcheggio: nove denunce - - MediasetTgcom24 : Guidonia (Roma), rissa tra mamme alla gara di danza dei figli: intervengono polizia e carabinieri #guidonia… -

Si è conclusa con nove denunce l'indagine sullagruppi di cittadini indiani, avvenuta l'8 gennaio 2022 verso le 23 in via Emilia Est davanti al parcheggio del fast food. La, che ha coinvolto quasi 20 persone,i 26 e 21 anni di ...... è finita indomenica pomeriggio al Cadillac Village di Guidonia Montecelio, dove era in programma la Msp Dance Cup: una partecipatissima sfidabambini e ragazzi a passi di hip hop , danza ...

Rissa tra mamme alla gara di hip hop dei figli: mancano i posti in sala, arrivano i carabinieri ilmessaggero.it

Rissa tra minori a Portici: 17enne ferito con una mazza di ferro La Repubblica

Guidonia (Roma), rissa tra mamme alla gara di danza dei figli: intervengono polizia e carabinieri TGCOM

Rissa tra due donne a colpi di forbici, ferita bimba di otto anni ilGiornale.it

Rissa tra donne a colpi di forbici: colpiscono anche la nipotina di 8 anni Today.it

Si è conclusa con 9 denunce l'indagine sulla rissa tra gruppi di cittadini indiani, avvenuta il giorno 8 gennaio 2022 in Via Emilia Est davanti al parcheggio del fast food. La rissa, che ha coinvolto ...11:40 - Operazione Hybris, 25 arresti: l’uscita dalla Questura +++11:38 - Operazione Hybris, 25 arresti nell’agrigentino +++11:24 - Blitz antidroga in mezza Sicilia: 25 arresti tra Licata, Canicattì, ...