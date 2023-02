Rischiamo di perdere 20 miliardi di fondi europei (Di martedì 21 febbraio 2023) L’Italia rischia di perdere 20 miliardi di fondi europei. È questa, infatti, la cifra che il nostro Paese, entro l’anno, dovrà spendere e certificare alla Commissione europea altrimenti i finanziamenti potrebbero andare persi. Entro l’anno l’Italia dovrà spendere e certificare alla Commissione Ue 20 miliardi di euro di fondi europei residui Si tratta, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalla Commissione Ue, dell’importo residuo dei finanziamenti assegnati all’Italia nell’ambito della politica di coesione 2014-2020. Metà della cifra è rappresentata da fondi Ue provenienti dal programma React-Eu, uno degli strumenti messi in campo nell’ambito del Next Generation Eu. Tra Roma e Bruxelles è in corso un confronto serrato per individuare le forme di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) L’Italia rischia di20di. È questa, infatti, la cifra che il nostro Paese, entro l’anno, dovrà spendere e certificare alla Commissione europea altrimenti i finanziamenti potrebbero andare persi. Entro l’anno l’Italia dovrà spendere e certificare alla Commissione Ue 20di euro diresidui Si tratta, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalla Commissione Ue, dell’importo residuo dei finanziamenti assegnati all’Italia nell’ambito della politica di coesione 2014-2020. Metà della cifra è rappresentata daUe provenienti dal programma React-Eu, uno degli strumenti messi in campo nell’ambito del Next Generation Eu. Tra Roma e Bruxelles è in corso un confronto serrato per individuare le forme di ...

