Rigore per il Milan? Macché! L’ultimo in favore risale a… settembre! | News (Di martedì 21 febbraio 2023) A differenza di quanto si possa pensare, il Milan è una delle squadre a cui vengono assegnati meno calci di Rigore a favore in Serie A Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 febbraio 2023) A differenza di quanto si possa pensare, ilè una delle squadre a cui vengono assegnati meno calci diin Serie A

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : “Tocco di mano molto evidente e sopra le spalle” Zero dubbi per Luca Marelli: era calcio di rigore per la Juventus… - juventusfans : Alla #Juventus viene negato un rigore CLAMOROSO al 96º minuto, rivisto al #VAR viene concesso INSPIEGABILMENTE fall… - forumJuventus : #Marelli: 'Tocco di mano evidente, era rigore. L'arbitro ha deciso per un fallo in attacco che non c'è' #Calvarese… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: Rigore per il #Milan? Macché! L'ultimo in favore risale a... settembre! #SempreMilan - PianetaMilan : Rigore per il #Milan? Macché! L'ultimo in favore risale a... settembre! #SempreMilan -