Rifiuta di pagare il conto e aggredisce gli agenti, arrestato (Di martedì 21 febbraio 2023) Rifiuta di pagare il conto e aggredisce gli agenti, 43enne arrestato presso una struttura ricettiva di Castellammare Rifiuta di pagare il conto e aggredisce gli agenti, 43enne finito in manette. Sabato mattina gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in una struttura ricettiva di via Bonito per una segnalazione di una lite. All’arrivo degli operatori, il titolare il ha avvicinati e raccontato di aver avuto una discussione con un ospite che, dopo aver recato disturbo agli altri clienti della struttura durante la notte, si era Rifiutato di ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 21 febbraio 2023)diilgli, 43ennepresso una struttura ricettiva di Castellammarediilgli, 43enne finito in manette. Sabato mattina glidel Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in una struttura ricettiva di via Bonito per una segnalazione di una lite. All’arrivo degli operatori, il titolare il ha avvicinati e raccontato di aver avuto una discussione con un ospite che, dopo aver recato disturbo agli altri clienti della struttura durante la notte, si erato di ...

