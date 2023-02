Rientro in casa shock per un tifoso del Newcastle: il cane ha divorato i biglietti (Di martedì 21 febbraio 2023) Newcastle - Un weekend amarissimo per Alan Caling, tifoso del Newcastle . Ha assistito alla sconfitta della sua squadra al St. James' Park contro il Liverpool (0 - 2, reti di Nunez e Gakpo ), ma il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 febbraio 2023)- Un weekend amarissimo per Alan Caling,del. Ha assistito alla sconfitta della sua squadra al St. James' Park contro il Liverpool (0 - 2, reti di Nunez e Gakpo ), ma il ...

