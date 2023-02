Ricciardi e il Covid, "cosa ci ha ridato una vita normale" (Di martedì 21 febbraio 2023) "Quello che è importante ricordare è che se tutto questo oggi è possibile, cioè fare una vita normale, è soprattutto per i vaccini e le vaccinazioni. Queste sono state le tecnologie che ci hanno salvato e ci stanno consentendo di tornare alla normalità. Ma non dobbiamo dormire sugli allori. Ci sono molti milioni di italiani che non sono di fatto oggi protetti e sono dunque esposti nel momento in cui ci sia una nuova ondata pandemica a conseguenze più gravi. L'invito è vaccinarsi, vaccinarsi, non accontentarsi della vaccinazione di partenza, ma andare anche sulla quarta o quinta dose per i soggetti più fragili". E' l'appello lanciato da Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, consigliere scientifico del Ministro della Salute Speranza durante l'emergenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) "Quello che è importante ricordare è che se tutto questo oggi è possibile, cioè fare una, è soprattutto per i vaccini e le vaccinazioni. Queste sono state le tecnologie che ci hanno salvato e ci stanno consentendo di tornare alla normalità. Ma non dobbiamo dormire sugli allori. Ci sono molti milioni di italiani che non sono di fatto oggi protetti e sono dunque esposti nel momento in cui ci sia una nuova ondata pandemica a conseguenze più gravi. L'invito è vaccinarsi, vaccinarsi, non accontentarsi della vaccinazione di partenza, ma andare anche sulla quarta o quinta dose per i soggetti più fragili". E' l'appello lanciato da Walter, professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, consigliere scientifico del Ministro della Salute Speranza durante l'emergenza ...

