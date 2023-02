Reunion ritorno al futuro: il cast scatta un selfie che fa il giro del web [FOTO] (Di martedì 21 febbraio 2023) Reunion ritorno al futuro. E’ successo: il grande cast del film che ha fatto impazzire generazioni di ragazzi e famiglie a partire dal 1985 si incontra, lasciando su Instagram una FOTO-selfie carica d’affetto e sorrisi. Presto l’immagine ha fatto il giro del mondo, pronta a commuovere i fan più accaniti. Una vera e propria Reunion ... Reunion ritorno al futuro: il cast scatta un selfie che fa il giro del web FOTO TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023)al. E’ successo: il grandedel film che ha fatto impazzire generazioni di ragazzi e famiglie a partire dal 1985 si incontra, lasciando su Instagram unacarica d’affetto e sorrisi. Presto l’immagine ha fatto ildel mondo, pronta a commuovere i fan più accaniti. Una vera e propria...al: ilunche fa ildel webTAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Duri provvedimenti per i Vipponi, la reunion degli Oneston e… l’inaspettato biglietto di ritorno ?? Rivedi la puntat… - infoitcultura : Che nostalgia! La reunion del cast di 'Ritorno al Futuro' 38 anni dopo il primo film - Rosy35175660 : RT @GrandeFratello: Duri provvedimenti per i Vipponi, la reunion degli Oneston e… l’inaspettato biglietto di ritorno ?? Rivedi la puntata di… - andreastoolbox : Ritorno al futuro, il cast riunito in un selfie memorabile #al #Ritorno #futuro, #cast #il ??????? - Paoloo92 : RT @GrandeFratello: Duri provvedimenti per i Vipponi, la reunion degli Oneston e… l’inaspettato biglietto di ritorno ?? Rivedi la puntata di… -