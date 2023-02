"Resto garantista", "La sostanza non cambia": Mulè-Sallusti, botta e risposta (Di martedì 21 febbraio 2023) Pubblichiamo la risposta di Giorgio Mulè all'editoriale del direttore Alessandro Sallusti pubblicato su Libero del 19/02/2023 (Clicca qui per leggere l'editoriale) Gentile Direttore, caro Alessandro, c'è un limite invalicabile alla critica ed è quello di aver sempre accanto il beneficio della verità. O almeno dell'interpretazione di un fatto realmente accaduto. Spiace moltissimo - per la stima che nutro per te e il giornale che dirigi - constatare invece che hai costruito il tuo editoriale su Libero di ieri su un fatto mai accaduto. Chiamiamolo col suo nome: una patacca. Sulla vicenda dell'onorevole Montaruli mi hai attribuito di aver «provato a girare il coltello nella piaga con una uscita di prima mattina intempestiva e violenta nei confronti degli alleati, battendo sul tempo financo Marco Travaglio e la nota compagnia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Pubblichiamo ladi Giorgioall'editoriale del direttore Alessandropubblicato su Libero del 19/02/2023 (Clicca qui per leggere l'editoriale) Gentile Direttore, caro Alessandro, c'è un limite invalicabile alla critica ed è quello di aver sempre accanto il beneficio della verità. O almeno dell'interpretazione di un fatto realmente accaduto. Spiace moltissimo - per la stima che nutro per te e il giornale che dirigi - constatare invece che hai costruito il tuo editoriale su Libero di ieri su un fatto mai accaduto. Chiamiamolo col suo nome: una patacca. Sulla vicenda dell'onorevole Montaruli mi hai attribuito di aver «provato a girare il coltello nella piaga con una uscita di prima mattina intempestiva e violenta nei confronti degli alleati, battendo sul tempo financo Marco Travaglio e la nota compagnia di ...

