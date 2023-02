Rendimento Btp italiani ai massimi dallo scorso 4 gennaio (Di martedì 21 febbraio 2023) Ha chiuso sui massimi dallo scorso 4 gennaio il Btp decennale italiano, con un rednimento in crescita di 13,1 punti al 4,459%. In rialzo a 193,4 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Ha chiuso suiil Btp decennale italiano, con un rednimento in crescita di 13,1 punti al 4,459%. In rialzo a 193,4 punti il differenziale tra Btpe Bund ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : Le pressioni sul debito stanno riprendendo vigore. Il rendimento del BTP a 7 anni, utilizzato dagli operatori come… - rtl1025 : ?? Ha chiuso sui massimi dallo scorso 4 gennaio il #Btp decennale italiano, con un rendimento in crescita di 13,1 pu… - fisco24_info : Rendimento Btp italiani ai massimi dallo scorso 4 gennaio: Spread tra Btp e Bund teschi chiude in rialzo a 193,4 pu… - PaoloBMb70 : RT @classcnbc: #UPDATE - Borse europee chiudono in rosso ????-0,6% ????-0,3% ????-0,5% ????-0,4% Piazza Affari, in verde Leonardo +2,3% e #Moncle… - classcnbc : #UPDATE - Borse europee chiudono in rosso ????-0,6% ????-0,3% ????-0,5% ????-0,4% Piazza Affari, in verde Leonardo +2,3%… -