Renato Zero tra Rosa Chemical e i sosia: "Non mandare ragazzi allo sbaraglio" (Di martedì 21 febbraio 2023) Rosa Chemical è stato ripetutamente paragonato a Renato Zero. La sua performance sul palco del Festival di Sanremo è stata accostata agli show provocatori di Renato Zero, che l'artista ha messo in scena agli inizi della sua carriera. Ora la voce del paragone è arrivata anche al diretto interessato. Nel presentare il tour che partirà il prossimo 7 marzo e che toccherà tutta l'Italia, Renato Zero ha risposto alle domande dei giornalisti, accennando anche al caso Rosa Chemical, il cui nome viene spesso accostato al suo. Che ne pensa Renato Zero? Non si espone. "Non mi sentirei di fare alcun paragone", dice. Poi aggiunge: "Io ho cantato "Il triangolo", ma la mia missione è "Il ...

