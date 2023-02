Regolamento Eintracht Francoforte-Napoli: come funziona in caso di gol fuori casa (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Regolamento di Eintracht Francoforte-Napoli, ecco come funziona in caso di gol fuori casa nell’andata degli ottavi di Champions League. come è noto, siamo già alla seconda stagione in cui è stata cancellata la regola del gol in trasferta. Per questo motivo, gli azzurri sono consci del fatto che segnare in trasferta serve esclusivamente a prendere margine nell’ambito del doppio confronto. Quindi il gol fuori casa è assolutamente identico, dal punto di vista del suo valore per stabilire chi passerà il turno al termine delle due partite, a quello segnato in casa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Ildi, eccoindi golnell’andata degli ottavi di Champions League.è noto, siamo già alla seconda stagione in cui è stata cancellata la regola del gol in trasferta. Per questo motivo, gli azzurri sono consci del fatto che segnare in trasferta serve esclusivamente a prendere margine nell’ambito del doppio confronto. Quindi il golè assolutamente identico, dal punto di vista del suo valore per stabilire chi passerà il turno al termine delle due partite, a quello segnato in. SportFace.

