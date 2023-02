Regno Unito | l’esperimento della settimana corta è un successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Settimana di 4 giorni: la Cisl chiede di provarla anche in Italia (dopo il successo nel Regno Unito) - fanpage : La settimana lavorativa di 4 giorni migliora il benessere dei dipendenti, preservando la produttività. Lo dimostran… - SkyTG24 : Esperimento nel Regno Unito, settimana lavorativa corta è un successo: cresce il fatturato - PVittorio62 : Le mense scolastiche nel Regno Unito inizieranno a servire piatti con insetti ai bambini. I bambini del futuro non… - UnionFim : RT @Corriere: Settimana di 4 giorni: la Cisl chiede di provarla anche in Italia (dopo il successo nel Regno Unito) -

Per quanto riguarda le provenienze, il 29,2% delle coppie straniere è arrivato dagli Stati Uniti mentre il 57% da Paesi europei e, in particolare, da(17,9%), Germania (12,2%) e Svizzera (...Da tempo se ne discute, mai era stato condotto però un test così ampio. Sono incoraggianti i risultati dello studio sulla settimana lavorativa di quattro giorni condotta in. Lo studio ha concluso che la riduzione dell'orario lavorativo diminuisce lo stress di chi lavora, abbatte il burnout, aumenta la qualità del tempo libero e non intacca la produttività ...

La Brexit ora fa paura, nel Regno Unito razionamenti al supermercato e scaffali vuoti: scarseggiano frutta e … la Repubblica

Il Regno Unito può tornare nell’Unione europea Corriere della Sera

Regno Unito, l’emittente iraniana costretta a trasferirsi negli Usa dopo le minacce del regime Corriere della Sera

Regno Unito, senza più "stipendio" il principe Andrea rischia di rimanere senza casa la Repubblica

La settimana lavorativa corta da 4 giorni è possibile anche in Italia Al momento no (e anche in Europa sono pochi gli esempi) ma l'eco della sperimentazione nel Regno Unito ...Nel Regno Unito tutti, o quasi, d'accordo: la settimana lavorativa di 4 giorni non danneggia le aziende e migliora la produttività e la salute dei dipendenti. È… Leggi ...