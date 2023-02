Reddito:indebita percezione,120 denunce dei Cc nel reggino (Di martedì 21 febbraio 2023) Centoventi persone, che avrebbero percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza esibendo false dichiarazioni o omissioni, sono state denunciate dai carabinieri a Reggio Calabria per truffa. Dalle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Centoventi persone, che avrebbero percepitomente ildi cittadinanza esibendo false dichiarazioni o omissioni, sono state denunciate dai carabinieri a Reggio Calabria per truffa. Dalle ...

