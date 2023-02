Reddito di cittadinanza, corsi obbligatori al via: quando iniziano (Di martedì 21 febbraio 2023) La legge di Bilancio 2023 ha previsto dal 2023 la formazione obbligatoria per i beneficiari del Reddito di cittadinanza. In pratica, ha sancito l’obbligo per i percettori “occupabili” di partecipare, pena la revoca del sussidio, ad iniziative di aggiornamento o di riqualificazione formative per 6 mesi, avendo ridotto la durata del sussidio a 7 mesi. Ricordiamo infatti che nel 2023 gli “occupabili”, cioè tutti i maggiorenni fino a 60 anni che non hanno in famiglia over 60, minorenni o persone con disabilità, potranno ricevere l’assegno solo fino a luglio. Formazione e programma Gol, alcuni dati In una nota stampa del 17 febbraio 2023 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso noti i dati diffusi sui percettori del Reddito di cittadinanza impegnati in formazione con il programma Gol. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 febbraio 2023) La legge di Bilancio 2023 ha previsto dal 2023 la formazionea per i beneficiari deldi. In pratica, ha sancito l’obbligo per i percettori “occupabili” di partecipare, pena la revoca del sussidio, ad iniziative di aggiornamento o di riqualificazione formative per 6 mesi, avendo ridotto la durata del sussidio a 7 mesi. Ricordiamo infatti che nel 2023 gli “occupabili”, cioè tutti i maggiorenni fino a 60 anni che non hanno in famiglia over 60, minorenni o persone con disabilità, potranno ricevere l’assegno solo fino a luglio. Formazione e programma Gol, alcuni dati In una nota stampa del 17 febbraio 2023 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso noti i dati diffusi sui percettori deldiimpegnati in formazione con il programma Gol. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Reddito di Cittadinanza, Elly #Schlein: 'Il governo ha fatto una scelta folle a cancellarlo: è povera anche tanta p… - ultimora_pol : Reddito di Cittadinanza, Stefano #Bonaccini: 'In tutti i Paesi occidentali c’è una misura che aiuta chi è in diffic… - davcarretta : La Commissione apre una procedura di infrazione contro l’Italia sul reddito di cittadinanza e i requisiti per otten… - RadioKiboy93 : TG KIBOY93: #ReggioCalabria, scovati 120 'furbetti' del reddito di cittadinanza (fonte CityNow) - qui_finanza : Reddito di cittadinanza, corsi obbligatori al via: quando iniziano -