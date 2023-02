Rebel Wilson: le foto della proposta di matrimonio a Ramona Agruma a Disneyland (Di martedì 21 febbraio 2023) Rebel Wilson ha fatto la proposta a Ramona Agruma con un anello sicuramente fuori dal comune durante una visita a Disneyland, ecco le foto! Rebel Wilson e Ramona Agruma sono ufficialmente fidanzate. L'annuncio del futuro matrimonio è arrivato direttamente sui social, accompagnato da alcune foto che mostrano l'anello di fidanzamento con diamante di Tiffany e la romantica proposta avvenuta a Disneyland. A quanto pare è stata proprio Rebel Wilson a organizzare la proposta di matrimonio da sogno per la sua Ramona Agruma a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023)ha fatto lacon un anello sicuramente fuori dal comune durante una visita a, ecco lesono ufficialmente fidanzate. L'annuncio del futuroè arrivato direttamente sui social, accompagnato da alcuneche mostrano l'anello di fidanzamento con diamante di Tiffany e la romanticaavvenuta a. A quanto pare è stata proprioa organizzare ladida sogno per la suaa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Never94830937 : Uomini : grasse fate schifo Rebel Wilson: che palle per potermi mettere in salute e dimagrire ho dovuto aspettare l… - Luce_news : Rebel Wilson annuncia il fidanzamento con la compagna Ramona Agruma. La proposta a Disneyland - SPYit_official : L’attrice Rebel Wilson annuncia le nozze con Ramona Agruma dopo essere diventate mamme: “Ho bisogno di una principe… - SkyTG24 : Rebel Wilson si è fidanzata, sposerà Ramona Agruma - IOdonna : «We said yes» ha scritto l’attrice sui social mostrando il diamante e la festa a Disneyland -