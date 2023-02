Real Madrid, un ex Juve per la difesa (Di martedì 21 febbraio 2023) Nome nuovo per la difesa del Real Madrid: come riferisce la stampa spagnola, avanza la candidatura di Cristian Romero, ex Atalanta e Juventus... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 febbraio 2023) Nome nuovo per ladel: come riferisce la stampa spagnola, avanza la candidatura di Cristian Romero, ex Atalanta entus...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RMadridFrance_ : ??OFFICIEL | Voici le XI du Real Madrid pour affronter Osasuna : - CB_Ignoranza : Il Liverpool nelle ultime edizioni della Champions League: ? 2017/18: Sconfitto in finale dal Real Madrid; ? 2020/… - sportli26181512 : Real Madrid, un ex Juve per la difesa: Nome nuovo per la difesa del Real Madrid: come riferisce la stampa spagnola,… - FitoDoldan : RT @JuriGobbini: È scomparso a 83 anni #Amancio, leggenda del Real Madrid di cui fu giocatore negli anni 60 e 70. Acquistato dal Deportivo… - Khalid273874831 : @MourinhoPics Real Madrid Chelsea Inter PSG -