Real Madrid, Modric sbotta sul rinnovo: “Sempre le stesse domande” (Di martedì 21 febbraio 2023) Luka Modric è uno dei giocatori in attesa di rinnovo. Il Real Madrid, infatti, ha diverse pedine in scadenza ed alcune di queste fanno parte del team leggendario che ha contribuito a vincere 5 Champions League negli ultimi 10 anni. Oltre a Modric, infatti, ci sono anche Karim Benzema e Toni Kroos. Con questi campioni ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Lukaè uno dei giocatori in attesa di. Il, infatti, ha diverse pedine in scadenza ed alcune di queste fanno parte del team leggendario che ha contribuito a vincere 5 Champions League negli ultimi 10 anni. Oltre a, infatti, ci sono anche Karim Benzema e Toni Kroos. Con questi campioni ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RMadridFrance_ : ??OFFICIEL | Voici le XI du Real Madrid pour affronter Osasuna : - lordmaquac : Posso essere sincero? La Champions League non sono mai riuscito e mai riuscirò a vederla come una cosa in più. Anch… - se__telefoNANDO : @HungryMarcio Può essere anche del Real Madrid. Non riconoscere le qualità di Ibanez è incompetenza - c92005924 : @JuventinoTipico Se vlaovic va in una squadra tipo real Madrid allora si che vedremo il vero valore del giocatore,… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@realmadrid, simpatico siparietto tra @MrAncelotti e un giornalista | #VIDEO - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague #R… -