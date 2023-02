Real Madrid, Modric: «Io e Kroos abbiamo vinto tutto, ma ora…» (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Luka Modric, centrocampista croato del Real Madrid, sulla convivenza con Toni Kroos. I dettagli Luka Modric ha parlato in conferenza prima della sfida tra Real Madrid e Liverpool. PAROLE – «Prima del Mondiale stavamo facendo molto bene e nessuno aveva da ridire. Oggi, un mese e mezzo dopo, sembra che non possiamo giocare insieme. Siamo qui da tanti anni e abbiamo vinto molti trofei. Non mi dà fastidio, ci sono abituato e dobbiamo continuare a dare il massimo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Luka, centrocampista croato del, sulla convivenza con Toni. I dettagli Lukaha parlato in conferenza prima della sfida trae Liverpool. PAROLE – «Prima del Mondiale stavamo facendo molto bene e nessuno aveva da ridire. Oggi, un mese e mezzo dopo, sembra che non possiamo giocare insieme. Siamo qui da tanti anni emolti trofei. Non mi dà fastidio, ci sono abituato e dobbiamo continuare a dare il massimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RMadridFrance_ : ??OFFICIEL | Voici le XI du Real Madrid pour affronter Osasuna : - AlexDGlondon : #Vlahovic sempre più Vicino al Real Madrid. Ma voi continuate a dormire indisturbati. - SportRepubblica : Liverpool-Real Madrid, in campo 20 Champions. Klopp e Ancelotti cercano riscatto in Europa. Inferno dei tifosi ingl… - Ivanhenrique27 : @CabineSport 3x0 Real Madrid. Gols de Vini Jr, Benzema e Asensio! - sportli26181512 : Addio ad Amancio Amaro, leggenda del Real Madrid: Il Real Madrid è in lutto in seguito alla scomparsa di Amancio Am… -