Real Madrid-Liverpool in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League (Di martedì 21 febbraio 2023) Real Madrid-Liverpool sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Venti edizioni vinte in due, una però saluterà già in questa fase prematura della competizione. Il secondo confronto di questa sfida a eliminazione diretta andrà in scena al Bernabeu e in palio ci sono i quarti di finale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 15 marzo, diretta tv e streaming su Sky Sport Uno e Sky Go, in mobilità anche su Mediaset Infinity. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023)sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudel match dideglidi finale di2022/2023. Venti edizioni vinte in due, una però saluterà già in questa fase prematura della competizione. Il secondo confronto di questa sfida a eliminazioneandrà in scena al Bernabeu e in palio ci sono i quarti di finale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 15 marzo,tv esu Sky Sport Uno e Sky Go, in mobilità anche su Mediaset Infinity. SportFace.

