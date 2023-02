Real Madrid: che papera di Courtois! Raddoppio del Liverpool (Di martedì 21 febbraio 2023) Salah raddoppia per il Liverpool contro il Real Madrid, ma che errore di Courtois sul rinvio! Un errore che pareggia quello di Karius Il Liverpool vendica la papera di Karius in finale? In attesa di sapere come finirà il doppio confronto di Champions League con il Real Madrid, i Reds sono già sul 2-0, ma sul Raddoppio di Salah, pesa come un macigno l’errore di Courtois. Il portiere degli spagnoli riceve palla alta da Carvajal: stop di petto su una pressione blanda di Salah, ma al momento di calciare il belga pasticcia con il pallone e scivola, regalando palla all’egiziano per il 2-0. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Salah raddoppia per ilcontro il, ma che errore di Courtois sul rinvio! Un errore che pareggia quello di Karius Ilvendica ladi Karius in finale? In attesa di sapere come finirà il doppio confronto di Champions League con il, i Reds sono già sul 2-0, ma suldi Salah, pesa come un macigno l’errore di Courtois. Il portiere degli spagnoli riceve palla alta da Carvajal: stop di petto su una pressione blanda di Salah, ma al momento di calciare il belga pasticcia con il pallone e scivola, regalando palla all’egiziano per il 2-0. L'articolo proviene da Calcio News 24.

