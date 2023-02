Re Carlo verso il taglio dell’assegno al fratello Andrea, la stangata dopo lo scandalo Epstein (e lo sfratto) (Di martedì 21 febbraio 2023) Re Carlo III d’Inghilterra starebbe pensando di tagliare lo «stipendio reale» di 280mila euro all’anno a suo fratello, il principe Andrea. Il duca di York, che non è in buoni rapporti con il fratello monarca, è già strato sfrattato dal suo appartamento di Buckingham Palace, ufficialmente per lavori di ristrutturazione. E, secondo il Daily Mail, ora rischierebbe di perdere anche la proprietà del Royal Lodge, nella tenuta del castello di Windsor, dove vive da circa vent’anni. Se re Carlo dovesse tagliargli lo stipendio annuale, il duca di York potrebbe non essere in grado di sostenere le spese di mantenimento dell’abitazione dove vive ancora con la sua ex moglie, la duchessa di York Sarah Ferguson. Tra i fratelli Carlo e Andrea non scorre certo buon sangue. A incrinare ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) ReIII d’Inghilterra starebbe pensando di tagliare lo «stipendio reale» di 280mila euro all’anno a suo, il principe. Il duca di York, che non è in buoni rapporti con ilmonarca, è già strato sfrattato dal suo appartamento di Buckingham Palace, ufficialmente per lavori di ristrutturazione. E, secondo il Daily Mail, ora rischierebbe di perdere anche la proprietà del Royal Lodge, nella tenuta del castello di Windsor, dove vive da circa vent’anni. Se redovesse tagliargli lo stipendio annuale, il duca di York potrebbe non essere in grado di sostenere le spese di mantenimento dell’abitazione dove vive ancora con la sua ex moglie, la duchessa di York Sarah Ferguson. Tra i fratellinon scorre certo buon sangue. A incrinare ...

