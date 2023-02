Re Carlo III, principe Andrea disperato: non percepirà più il suo assegno annuale da 249.000 sterline (Di martedì 21 febbraio 2023) Re Carlo III non ha intenzione di versare più un centesimo nel conto del fratello, il principe Andrea . Il duca di York presto dovrà abbandonare la sua residenza al Royal Lodge di Windsor e i suoi ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) ReIII non ha intenzione di versare più un centesimo nel conto del fratello, il. Il duca di York presto dovrà abbandonare la sua residenza al Royal Lodge di Windsor e i suoi ...

Re Carlo III sta attualmente visitando il personale militare ucraino che si sta addestrando in Inghilterra. - Re Carlo III, principe Andrea disperato: non percepirà più il suo assegno annuale da 249.000 sterline - Il prossimo 6 maggio, nell'Abbazia di Westminster, Sir Antonio Pappano salirà sul podio della Coronation Orchestra - Re Carlo III sta attualmente visitando il personale militare ucraino che si sta addestrando in Inghilterra. - #CarloIII @RoyalFamily «pieno di ammirazione» per i soldati ucraini addestrati da #Londra