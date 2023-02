RB Lipsia-Manchester City (Champions League, 22-02-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 21 febbraio 2023) Beffato nel finale in quel di Nottingham, il Manchester City di Guardiola ha perso terreno sull’Arsenal capolista e continua ad inseguire i gunners nella corsa al titolo. L’avversario negli ottavi di finale di Champions League si chiama RB Lipsia: la squadra di Rose è in gran ripresa avendo vinto nettamente sul campo del Wolfsburg nell’ultimo turno e restando ancorato alla lotta per il titolo in un campionato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 21 febbraio 2023) Beffato nel finale in quel di Nottingham, ildi Guardiola ha perso terreno sull’Arsenal capolista e continua ad inseguire i gunners nella corsa al titolo. L’avversario negli ottavi di finale disi chiama RB: la squadra di Rose è in gran ripresa avendo vinto nettamente sul campo del Wolfsburg nell’ultimo turno e restando ancorato alla lotta per il titolo in un campionato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : RB Lipsia-Manchester City (Champions League, 22-02-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici… - pronosti_calcio : Lipsia Manchester City pronostico, risultato esatto e quote match Champions League del 22 Febbraio - Lorivolta : Risultati delle partite di Champions Liverpool 2 - 2 Real Madrid Eintracht 0 - 3 Napoli Lipsia 1 - 4 Manchester City Inter 2 - 0 Porto - BetItaliaWeb : ??????Pronostici Champions League: analisi e scommesse su RB Lipsia-Manchester City - firegold763 : RT @MalekCurtis: @firegold763 In Coppa UEFA: Arsenal, Manchester United, Barcellona, Juventus, Ajax, Siviglia. In Champions: Brugge, Lipsia… -