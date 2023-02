Ravenna, neonato muore in ospedale poco prima di essere dimesso (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un neonato è morto in ospedale da cui stava per essere dimesso dopo la nascita. A riportare la notizia è il ‘Resto del Carlino’. Il fatto è avvenuto a Ravenna domenica mattina all’uscita del reparto di ostetricia e tutto dovrà essere ricostruito nei dettagli dalla Procura. Oggi, informa il quotidiano, sarà conferito l’incarico per l’autopsia. La giovane mamma era ricoverata in ostetricia da un paio di giorni e il bambino era nato con un parto fisiologico senza alcuna sofferenza, sottolinea il ‘Resto del Carlino’ aggiungendo che il piccolo era pronto per andare a casa. Invece, al momento di lasciare l’ospedale, proprio sotto gli occhi dei genitori il piccolo è deceduto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Unè morto inda cui stava perdopo la nascita. A riportare la notizia è il ‘Resto del Carlino’. Il fatto è avvenuto adomenica mattina all’uscita del reparto di ostetricia e tutto dovràricostruito nei dettagli dalla Procura. Oggi, informa il quotidiano, sarà conferito l’incarico per l’autopsia. La giovane mamma era ricoverata in ostetricia da un paio di giorni e il bambino era nato con un parto fisiologico senza alcuna sofferenza, sottolinea il ‘Resto del Carlino’ aggiungendo che il piccolo era pronto per andare a casa. Invece, al momento di lasciare l’, proprio sotto gli occhi dei genitori il piccolo è deceduto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Ravenna, neonato morto prima di essere dimesso dall'ospedale dopo il parto. Aperta un'indagine - News24_it : Ravenna, neonato muore in ospedale poco prima di essere dimesso - vivereitalia : Ravenna, neonato muore in ospedale poco prima di essere dimesso - _andromedra_ : RT @ImolaOggi: Neonato muore in ospedale a Ravenna, aperto fascicolo - ledicoladelsud : Ravenna, neonato muore in ospedale poco prima di essere dimesso -