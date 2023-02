Ravenna | neonato muore all’improvviso in ospedale La Procura apre un fascicolo

Leggi su tpi

(Di martedì 21 febbraio 2023) Ladiha aperto unper la morte di unavvenuta verso il mezzogiorno di domenica scorsa nell’imminenza del ritorno a casa dopo il parto. Il bimbo – secondo quanto riferito dal Resto del Carlino – era nato dopo un decorso regolare e con parto naturale da madre giovane e in buona salute ed era venuto alla luce in apparenti buone condizioni fisiche. Inoltre si alimentava regolarmente dal seno. Dopo 48 ore avrebbe dovuto essere dimesso tanto che era già pronta la lettera dell’quando il padre si è improvvisamente accorto che il bimbo ha esalato l’ultimo respiro. Immediati i tentativi di rianimazione andati avanti per più di mezz’ora, ma non c’è stato niente da fare. Il Pm di turno, Silvia Ziniti ha disposto l’autopsia, per la quale l’incarico verrà affidato oggi, ...