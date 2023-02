Rapina in farmacia a Nettuno: bandito armato di pistola minaccia il titolare, la fuga e l’inseguimento in strada (Di martedì 21 febbraio 2023) Colpo lampo ieri in una farmacia a Nettuno. E’ successo intorno alle 18.30 in Via Ennio Visca: qui un uomo con il volto travisato da un passamontagna ha fatto irruzione nell’attività minacciando il titolare con una pistola. Dopodiché, afferrato il bottino (circa 500 euro, ndr), è fuggito via. Ad inseguirlo però, avendo assistito alla scena, è stato un poliziotto libero dal servizio che alla fine è riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo. Sul posto, allertati nel frattempo, sono infine sopraggiunti i colleghi del Commissariato che hanno arrestato il malvivente. E solo a quel punto si è scoperto che la pistola utilizzata per compiere la Rapina era in realtà giocattolo ma priva del tappo rosso. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Colpo lampo ieri in una. E’ successo intorno alle 18.30 in Via Ennio Visca: qui un uomo con il volto travisato da un passamontagna ha fatto irruzione nell’attivitàndo ilcon una. Dopodiché, afferrato il bottino (circa 500 euro, ndr), è fuggito via. Ad inseguirlo però, avendo assistito alla scena, è stato un poliziotto libero dal servizio che alla fine è riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo. Sul posto, allertati nel frattempo, sono infine sopraggiunti i colleghi del Commissariato che hanno arrestato il malvivente. E solo a quel punto si è scoperto che lautilizzata per compiere laera in realtà giocattolo ma priva del tappo rosso. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

