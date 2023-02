Randal Kolo Muani | carriera | vita privata e curiosità Chi è l' attaccante che ha stregato l' Eintracht Francoforte e il ct Deschamps

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InteristaLota : Randal Kolo #Muani è 10 volte Rafael #Leao. #FrancoforteNapoli #UCL - puceandy93 : Che giocatore Randal Kolo Muani ????? #EintrachtFrankfurtNapoli - tempestaRN : Randal Kolo Muani che vibes devastanti mi dai - PetjeLeppy2 : Randal Kolo-Muani To Score Anytime ?? - infernALE96 : Stasera entro nel Regno Quantico, poi guarderò la prestazione di Randal Kolo Muani in differita -

Muani è tra gli assistman del campionato tedesco, la Bundesliga , nonostante la sua altezza di 187 cm e la giovane età di 24 anni. Grazie al suo goal l' Eintracht Francoforte questa sera ......- 32 - Wissam Ben Yedder 14 gol + 4 assist - Breel Embolo 12 gol + 2 assist 5) Arsenal - 31 - Bukayo Saka 9 gol + 8 assist - Martin Ødegaard 8 gol + 6 assist 5) Eintracht Frankfurt - 31 -...

Randal Kolo Muani è tra gli assistman del campionato tedesco, la Bundesliga, nonostante la sua altezza di 187 cm e la giovane età di 24 anni. Grazie al suo goal ...In casa, inoltre, ha perso solo una partita su nove (3V, 5N) – 0-3 contro lo Sporting Lisbona lo scorso settembre. Randal Kolo Muani ha segnato in ciascuna delle ultime due presenze in Champions ...