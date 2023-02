Rai 3 regionale in HD, in Campania test sul canale 102 DTT (Di martedì 21 febbraio 2023) In Campamia dal 7 Marzo prossimo, nel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI attiverà una nuova funzionalità di trasmissione che permetterà di migliorare il proprio servizio, consentendo di trovare Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando e di ricevere contestualmente in HD ANCHE IL canale regionale 818 (Rai 3 TGR Campania) Per permettere agli utenti di verificare la compatibilità dei propri ricevitori con la nuova funzionalità, da oggi e sino al 7 Marzo sarà attivo un nuovo canale di test al numero 102 del telecomando:... Leggi su digital-news (Di martedì 21 febbraio 2023) In Campamia dal 7 Marzo prossimo, nel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI attiverà una nuova funzionalità di trasmissione che permetterà di migliorare il proprio servizio, consentendo di trovare Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando e di ricevere conualmente in HD ANCHE IL818 (Rai 3 TGR) Per permettere agli utenti di verificare la compatibilità dei propri ricevitori con la nuova funzionalità, da oggi e sino al 7 Marzo sarà attivo un nuovodial numero 102 del telecomando:...

