Ragazzo di 27 anni trovato morto in casa: sul corpo segni di coltellate (Di martedì 21 febbraio 2023) Giallo a Pesaro. Il cadavere di un Ragazzo di 27 anni è stato trovato all'interno della sua abitazione, in via Gavelli, vicino al Conservatorio Rossini. Il giovane, che si sarebbe trasferito nel centro storico da un altro... Leggi su europa.today (Di martedì 21 febbraio 2023) Giallo a Pesaro. Il cadavere di undi 27è statoall'interno della sua abitazione, in via Gavelli, vicino al Conservatorio Rossini. Il giovane, che si sarebbe trasferito nel centro storico da un altro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... We_Pesaro : RT @ilmessaggeroit: #pesaro, ragazzo di 27 anni trovato morto in casa: il corpo con segni di coltellate - rkivexcalum : assurdo perchè ho visto un ragazzo del mio paese al despar vicino a casa dove ci vanno solo quelli del mio quartier… - ekkansonsuz : RT @_MuoriSolo: Edoardo è il ragazzo che richiama l'ex dopo un po' di tempo, lo ha detto più volte che richiama. Anche Micol aveva detto ch… - _yawnjunie : RT @iFairy95: se vi permettete di cancellare un ragazzo di 17 anni che per sbaglio ha spento la candela con le mani non aspettandosi di riu… - pata_deborah : @Farfall42501381 Be un ragazzo senza palle meglio perderlo che trovarlo, ha 30 anni non è un ragazzino .. se dopo c… -