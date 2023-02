Quirinale: Mattarella riceve vertici Meeting amicizia Rimini (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Fondazione "Meeting per l'amicizia tra i popoli", Bernhard Scholz, accompagnato dal consigliere di amministrazione della Fondazione, Giorgio Vittadini, e dal direttore della Fondazione Meeting, Emmanuele Forlani. Ne dà notizia un comunicato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina alil Presidente della Fondazione "per l'tra i popoli", Bernhard Scholz, accompagnato dal consigliere di amministrazione della Fondazione, Giorgio Vittadini, e dal direttore della Fondazione, Emmanuele Forlani. Ne dà notizia un comunicato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato ieri i #Carabinieri che hanno partecipato alle operazioni di ricerca e catt… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? incontra il Direttore della Commissione per gli Affari Esteri del Comitato Centrale de… - Quirinale : Il messaggio del Presidente #Mattarella ???? per #Milluminodimeno in occasione della Giornata Nazionale del risparmio… - GiacomoTramonte : RT @TV2000it: E' morto Francesco Pitrolo, medico personale e amico di #Mattarella Il presidente annulla gli impegni pubblici Palermitano,… - PrimaPaginaNews : RT @PrimaPaginaNews: Lella Golfo, Mattarella e donne di successo alla Sapienza -