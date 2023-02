Quirinale: Mattarella riceve delegazione Confederazione italiana agricoltori (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione della Confederazione italiana agricoltori, guidata dal presidente nazionale, Cristiano Fini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio alunadella, guidata dal presidente nazionale, Cristiano Fini.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato ieri i #Carabinieri che hanno partecipato alle operazioni di ricerca e catt… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? incontra il Direttore della Commissione per gli Affari Esteri del Comitato Centrale de… - Quirinale : Il messaggio del Presidente #Mattarella ???? per #Milluminodimeno in occasione della Giornata Nazionale del risparmio… - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella riceve delegazione Confederazione italiana agricoltori - - rominapetrini2 : @healthbyjames #20Febbraio 2023 È morto Francesco Pitrolo, medico personale e amico del presidente Sergio Mattarel… -