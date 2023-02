Questi binari deformati non c’entrano con l’incidente del treno merci in Ohio (Di martedì 21 febbraio 2023) Il 17 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un treno merci percorrere con difficoltà binari che appaiono deformati. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che «su questa linea» in Ohio, negli Stati Uniti, si sarebbe verificato il deragliamento del treno contenente sostanze chimiche. Il messaggio che il post sembra voler sostenere è che la causa dell’incidente sia la scarsa manutenzione delle linee. Il riferimento è al deragliamento (e al conseguente incendio) di un treno merci che trasportava sostanze chimiche, verificatosi lo scorso 3 febbraio a East Palestine, in Ohio (negli Stati Uniti). l’incidente ... Leggi su facta.news (Di martedì 21 febbraio 2023) Il 17 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra unpercorrere con difficoltàche appaiono. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che «su questa linea» in, negli Stati Uniti, si sarebbe verificato il deragliamento delcontenente sostanze chimiche. Il messaggio che il post sembra voler sostenere è che la causa delsia la scarsa manutenzione delle linee. Il riferimento è al deragliamento (e al conseguente incendio) di unche trasportava sostanze chimiche, verificatosi lo scorso 3 febbraio a East Palestine, in(negli Stati Uniti)....

