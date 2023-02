“Questa volta è crisi nera”: tra Fedez e Chiara Ferragni è l’inizio della fine? Le ultime indiscrezioni (Di martedì 21 febbraio 2023) Cosa succede tra Chiara Ferragni e Fedez? “l’inizio della fine”: così titola il settimanale Nuovo Tv, che dedica la cover del nuovo numero proprio alla presunta crisi in atto tra i Ferragnez. La coppia continua a non farsi vedere insieme sui social. Qualcosa di assolutamente destabilizzante per chi è abituato a scrutare ogni momento della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 febbraio 2023) Cosa succede tra? “”: così titola il settimanale Nuovo Tv, che dedica la cover del nuovo numero proprio alla presuntain atto tra i Ferragnez. La coppia continua a non farsi vedere insieme sui social. Qualcosa di assolutamente destabilizzante per chi è abituato a scrutare ogni momento... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

