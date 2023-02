Quelle domande mancate a Zelensky e ciò che gli avremmo chiesto noi (di G. Gambino) (Di martedì 21 febbraio 2023) Proprio mentre i tre più importanti quotidiani italiani si apprestavano a riportare con discreta enfasi le parole del presidente Volodymyr Zelensky per sostenere la battaglia a sostegno del popolo ucraino (“Non ci abbandonate, lottiamo per sopravvivere, la guerra sarà breve e vinceremo”), a tre nostri giornalisti inviati sul campo in Ucraina veniva di fatto impedito di poter svolgere il proprio lavoro. Una vicenda preoccupante che riguarda la libertà d’informare, certo, ma anche la democrazia stessa per cui gli ucraini combattono giorno dopo giorno con il nostro supporto, e la “lotta alle fake news” di cui Zelensky ha parlato nelle sue interviste urbi et orbi in Italia. In questa misura di censura preventiva, ignorata in buona parte dai media italiani, esiste una contraddizione di fondo che dovrebbe far riflettere la nostra categoria sullo stato di ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023) Proprio mentre i tre più importanti quotidiani italiani si apprestavano a riportare con discreta enfasi le parole del presidente Volodymyrper sostenere la battaglia a sostegno del popolo ucraino (“Non ci abbandonate, lottiamo per sopravvivere, la guerra sarà breve e vinceremo”), a tre nostri giornalisti inviati sul campo in Ucraina veniva di fatto impedito di poter svolgere il proprio lavoro. Una vicenda preoccupante che riguarda la libertà d’informare, certo, ma anche la democrazia stessa per cui gli ucraini combattono giorno dopo giorno con il nostro supporto, e la “lotta alle fake news” di cuiha parlato nelle sue interviste urbi et orbi in Italia. In questa misura di censura preventiva, ignorata in buona parte dai media italiani, esiste una contraddizione di fondo che dovrebbe far riflettere la nostra categoria sullo stato di ...

