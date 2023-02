Quei fischi non erano per la Roma di Mourinho, era una questione tra tifosi (Corsport) (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Corriere dello Sport torna sulla polemica di Mourinho a fine partita, domenica sera, nei confronti dei tifosi della Roma: «Non capiscono o non vogliono capire» e sui fischi che lui domenica ha sentito all’Olimpico. Ma Quei fischi, spiega oggi il Corriere dello Sport, erano di altra natura, si riferivano a un gruppo della curva che non aveva rispettato il silenzio stabilito per i Fedayn il cui striscione era stato bruciato a Belgrado (dopo essere stato sottratto a Roma). Scrive il Corsport: Non c’è spaccatura, né rottura o polemica nei confronti di Mourinho dopo le critiche a una parte di tifoseria. I Romanisti sanno che il tecnico ha voluto prendere posizione per difendere la squadra e compattare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Corriere dello Sport torna sulla polemica dia fine partita, domenica sera, nei confronti deidella: «Non capiscono o non vogliono capire» e suiche lui domenica ha sentito all’Olimpico. Ma, spiega oggi il Corriere dello Sport,di altra natura, si riferivano a un gruppo della curva che non aveva rispettato il silenzio stabilito per i Fedayn il cui striscione era stato bruciato a Belgrado (dopo essere stato sottratto a). Scrive il: Non c’è spaccatura, né rottura o polemica nei confronti didopo le critiche a una parte di tifoseria. Inisti sanno che il tecnico ha voluto prendere posizione per difendere la squadra e compattare ...

