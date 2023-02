Quarto: “Un’altra Città” a sostegno di Sabino (Di martedì 21 febbraio 2023) Il gruppo consiliare “Un’altra Città” sosterrà alle prossime elezione e non solo in Consiglio comunale Antonio Sabino. Il gruppo consiliare “Un’altra Città” ha scelto di unirsi al percorso amministrativo intrapreso dal sindaco di Quarto, Antonio Sabino e sarà dunque parte integrante della coalizione a sostegno della sua ricandidatura a primo cittadino della Città flegrea. Lo ha annunciato una comunicazione del Sindaco Sabino, inviata in redazione. Un percorso già avviato nelle scorse settimane con l’ingresso in Giunta di Luigi Pugliese al quale sono state affidate le deleghe allo Sport e ai Trasporti mostrando fin da subito impegno e dedizione. «Ringrazio il gruppo consiliare “Un’altra ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Il gruppo consiliare “” sosterrà alle prossime elezione e non solo in Consiglio comunale Antonio. Il gruppo consiliare “” ha scelto di unirsi al percorso amministrativo intrapreso dal sindaco di, Antonioe sarà dunque parte integrante della coalizione adella sua ricandidatura a primo cittadino dellaflegrea. Lo ha annunciato una comunicazione del Sindaco, inviata in redazione. Un percorso già avviato nelle scorse settimane con l’ingresso in Giunta di Luigi Pugliese al quale sono state affidate le deleghe allo Sport e ai Trasporti mostrando fin da subito impegno e dedizione. «Ringrazio il gruppo consiliare “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SocMillefiorini : L'Italia si posiziona al quarto posto nel medagliere dei mondiali di sci. Un'altra eccellente prestazione del nostr… - eDashwood_ : Si è suicidata un'altra persona a Quarto sta cosa è assurda ma in che cazzo di ambiente tossico viviamo che si amma… - ViviCastellanaG : Per un’altra strada. La leggenda del Quarto Magio - Presentazione castellanese per il vaticanista Mimmo Muolo… - Ilmiodiabete : Più di un quarto dei genitori darebbe ai bambini un'altra dose per evitare che la febbre ritorni.CREDITO: Sondaggio… - itsmrsnobody : Io letteralmente devo correre come una bastarda da una sede all'altra con uno scarto di un solo quarto d'ora tra un… -